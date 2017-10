Pay with Google semplifica e velocizza gli acquisti online

Si chiamaed è il nuovo servizio di pagamento online che promette di velocizzare l’esperienza di acquisto, ora si espande e diventa sempre più integrato col mondo reale e digitale.

E’ disponibile ora negli Stati Uniti ed è stato annunciato allo scorso Google I/O di Maggio. Il nuovo servizio di pagamento semplifica e velocizza l’acquisto sulle piattaforme online tramite smartphone e tablet Android. Grazie a questo sistema di pagamento è possibile acquistare online senza dover inserire i propri dati personali come: il nome, l'indirizzo di spedizione e il numero della carta di credito. Questi dati invece saranno presi direttamente dal proprio account Google. In questo modo il pagamento risulta più rapido ed intuitivo oltre che ad avere un maggior livello di sicurezza. Per confermare i pagamenti basta solo un codice di sicurezza.

Google ha già stretto varie partnership con diverse compagnie tra cui iFood in Brasile, Dice nel Regno Unito e Kayak negli Stati Uniti ma in futuro arriveranno anche importanti piattaforme come Deliveroo, Just Eat, Airbnb e molti altri. Per ora non sono disponibili informazioni sulla disponibilità in Italia ma la funzionalità potrebbe arrivare grazie a delle partnership.