Paypal supera American Express: vale 83 miliardi di Dollari!

E’ una giornata storica quella di oggi, 16 Ottobre 2017, per, ma anche per il mondo delle transazioni finanziarie. La compagnia co-fondata tra gli altri anche dall’attuale amministratore delegato di, infatti, ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 83 miliardi di Dollari.

Alla luce di questo dato, PayPal ha superato a Wall Street un gigante del settore come American Express, da sempre un punto di riferimento per microtransazioni e transazioni finanziarie, ma che è stato spodestato da quello che col passare del tempo si è imposto come un metodo innovativo, sicuro ed immediato per effettuare non solo acquisti online.

Inutile dire che la notizia ha fatto schizzare il titolo in borsa, che ha raggiunto quota 83 miliardi di Dollari nel corso degli ultimi giorni, a completamento di un trend iniziato all'inizio dell'anno e che ha visto il titolo incrementare il proprio valore del 75% dal 1 Gennaio.

Paypal, al momento, vale solo 6 miliardi di Dollari in meno di Morgan Stanley, e 10 miliardi di Dollari in meno di Godman Sachs.