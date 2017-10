PayPal tocca quota 218 milioni di utenti attivi. Trimestre record!

PayPal , come altre compagnie del settore, ha annunciato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno, nel corso del quale ha riportato una situazione economica molto solida.

La compagnia specializzata in pagamenti, infatti, ha annunciato un reddito netto di 380 milioni di Dollari, a 31 centesimi per azione. Il fatturato si aggira sui 3,2 miliardi di Dollari, a 46 centesimi per azione, ed in crescita del 21% su base annua. Tale dato non coincide con le previsioni di Wall Street, secondo cui PayPal avrebbe annunciato un fatturato di 3,18 miliardi di Dollari a 43 centesimi per azione.

La compagnia ha anche sottolineato che la base di account attivi è cresciuta di 8.2 milioni, ed ora in totale si aggira su 218 milioni di account. Dal punto di vista degli account commerciale, PayPal ha chiuso il trimestre con 17 milioni di account attivi.

La compagnia co-fondata da Elon Musk ha elaborato 1,9 miliardi di operazioni di pagamento, circa il 33% per gli ogni account attivo.

L’amministratore delegato Dan Schulman ha affermato con orgoglio che si tratta dei risultati migliori da quando la compagnia ha effettuato lo spin-off da eBay.