Per 20.000$ vi potete portare a casa la nuova TV QLED da 88 pollici di Samsung

Si chiama, è un "mostro" di splendore da 88 pollici e la trovate su Best Buy al modico prezzo di 19,999$. É la prima volta che conosciamo il prezzo di questo bestione di. La TV ha una risoluzione da 2,160p (4K), tecnologia HDR e, ovviamente, connessione Wifi per godere di tutti i confort di una smart TV di tutto rispetto.

Per 2.099,99$ vi assicurate anche quella che Best Buy chiama "geek squad protection", vale a dire, 5 anni di garanzia onnicomprensiva.

La Q9 fa parte della nuova linea di TV QLED di Samsung, annunciata nel corso dell'ultimo CES a Gennaio. Samsung ha dichiarato che le QLED hanno una nitidezza e una gamma di colori nettamente migliori rispetto alle normali OLED. In realtà, come sottolinea The Verge, CNET aveva dato alla QLED Q7 di Samsung una valutazione di appena 3.5 stelle su 5, dichiarandone il prezzo ingiustificato e non notando una qualità se possibile inferiore rispetto agli schermi OLED o, addirittura, ai migliori LED LCD.

Varrà la pensa spendere così tanto per quest'ultimo flagship device di Samsung?