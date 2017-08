Philips anticipa le novità dell'IFA: in arrivo monitor curvi in 8K e da 43''

ha presentato in anteprima la linea di nuoviche renderà disponibile durante la prossima stagione. Tra questi monitor curvi e altri ancora in 8K. I dettagli dei prodotti annunciati saranno presentati nel corso dell'IFA. Tra gli altri prodotti che vedremo alla fiera anche monitor con Quantum Dot e High Dynamic Range.

Il modello da 43 pollici sarà dotato di risoluzione Ultra HD, HDR e possibilità di fare da dock USB, quest'ultima una feature davvero interessante che farà la gioia dei professionisti (e non solo).

Philips presenterà, quindi, un monitor da 32 pollici con risoluzione 8K. Il monitor sarà quasi completamente privo di cornici. Questo dovrebbe essere il vero fiore all'occhiello di Philips per la prossima stagione.

Si arriva, quindi, ai monitor pensati per i professionisti da 31,5 pollici con Ultra HD e HDR, funzione docking per USB Type-C per quanto riguarda un primo modello, e risoluzione QHD e supporto a spazio colore Adobe RGB per un secondo ancora.

Non resta che aspettare l'IFA di Berlino per avere ulteriori dettagli sui prodotti in questione.