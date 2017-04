Philips presenta il nuovo monitor curvo 349X7FJEW

, azienda licenziataria dei display a marchio, arricchisce la sua linea di display curvi con una novità: insieme alla sua curvatura da 1800R per un’esperienza visiva immersiva, il nuovo displayda 34” è progettato con un formato UltraWide 21:9 e offre agli utenti ampio spazio per il multitasking.

La risoluzione CrystalClear Quad HD assicura una riproduzione totalmente chiara con dettagli accurati, garantendo un beneficio completo quando il MultiView è utilizzato per visualizzare diverse informazioni contemporaneamente. Il display è progettato per regolarlo in modo semplice, gli utenti possono inclinare lo schermo e regolare l’altezza in base alle proprie preferenze e godere a pieno dell’esperienza visiva. “Miriamo a estendere i benefici dei display curvi – il focus, l’effetto immersivo – a quanti più utenti possibile”, commenta Artem Khomenko, Product Manager Philips monitors Europe di MMD. “Il modello da 34” è l’ultimo di una linea completa che stiamo portando sul mercato quest’anno. È parte del nostro impegno offrire display che permettano alle persone di fare di più e di essere “piacevolmente” più produttive: con monitor ampi e belli che sono ispirati dal mondo intorno a noi”.

Il monitor perfetto per unire business e piacere

Con una curvatura da R1800, gli utenti di questo nuovo display curvo X Line possono aspettarsi un’esperienza altamente immersiva, con una migliore concentrazione sulle attività in ambienti come la casa in cui sono presenti numerose distrazioni. Gli utenti possono focalizzarsi più facilmente su quello che stanno facendo, per esempio guardare un film, ritoccare foto, creare i propri video o fare del lavoro fuori orario su tabelle excel e documenti. In particolare, quando si affrontano compiti che richiedono attenzione ai dettagli, il display curvo favorisce la concentrazione creando una migliore percezione della profondità con più spazio personale. All’interno di questo spazio personale di visione, gli utenti hanno tutte le funzioni di cui hanno bisogno per portare a termine tutte le attività più a lungo e senza sforzi eccessivi. Con l’UltraWide Quad HD e il format panoramico da 21:9, il display offre un’ampia area di visualizzazione sullo schermo con 3440 x 1440 pixel: che significa più pixel per mostrare le immagini e – qualità ideale per un display che unisce produttività e piacevolezza d’uso – più spazio per gli utenti che fanno più cose contemporaneamente e vogliono leggere le email dell’ufficio, controllare documenti e seguire la diretta di un evento sportivo tutto allo stesso tempo, sempre con chiarezza e nitidezza perfette. Anche la risoluzione grafica risulta di alto livello: lo schermo è abbastanza grande da visualizzare l’intera timeline in una volta, e la gamma di colore da 117.3% (CIE1931) sRGB assicura che i fotografi e videomaker possano godere di una riproduzione cromatica eccellente. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync, la riproduzione video playback è molto fluida, senza stuttering, tearing o motion blur. L’estetica è importante anche per i monitor e il 349X7FJEW è stato realizzato con un’attenzione speciale per il design. Lo schermo edge-to-edge (oltre a massimizzare lo spazio di visualizzazione) offre al monitor un aspetto elegante che è completato da curve sottili e finiture cromate lucide. Il display è realizzato tenendo in considerazione non solo la funzionalità ma anche l’eleganza.

Sviluppato per comfort e benessere

Il nuovo monitor X-line curvo da 34” è progettato in modo accurato con caratteristiche volte a rendere la vita delle persone più semplice e produttiva. Il display è regolabile in altezza e inclinazione, così gli utenti possono posizionare l’area di visualizzazione in modo ottimale alla loro linea visiva evitando di essere seduti in modo non confortevole e non salutare. Il 349X7FJEW è anche dotato dell’impostazione LowBlue Mode. Recenti studi hanno dimostrato che proprio come i raggi ultravioletti possono danneggiare gli occhi, con il passare del tempo i raggi della luce blu a onda corta dei display LED possono causare problemi agli occhi e alla vista. Progettate per il benessere degli utenti, le impostazioni di Philips LowBlue Mode utilizzano una tecnologia software intelligente per ridurre i raggi a onda corta dannosi della luce blu. Il multitasking è una pratica comune al giorno d’oggi. Con questo monitor, al posto di avere bisogno di due schermi per monitorare due sistemi simultaneamente, gli utenti possono vedere lo streaming da due sistemi sullo stesso monitor dallo schermo ampio: Philips MultiView lo rende possibile. Lo schermo può essere diviso in due sezioni uguali oppure, in alternativa, uno degli input può essere visualizzato in un formato picture-in-picture (PiP). In questo modo gli utenti possono seguire le notizie o un evento sportivo, , mentre, per esempio, stanno lavorando su documenti di lavoro. Non c’è neanche bisogno di un hub USB separato sul desk: dispositivi multipli possono essere connessi all’hub integrato, riducendo i cavi e lasciando le connessioni USB del notebook libere per un accesso veloce. Il monitor può anche essere usato per la ricarica veloce di dispositivi connessi via USB.

Il nuovo display X Line Philips 349X7FJEW sarà disponibile da aprile presso le principali catene di elettronica al prezzo consigliato di € 899.00.