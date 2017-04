Più vantaggi per chi sceglie un notebook MSI fino al 17/04

: MSI annuncia che il ricco bundle, che prevede l’omaggio di For Honor oppure Ghost Recon: Wildlands con l'acquisto di un notebook da gaming con GPU Nvidia Geforce GTX 1080 oppure 1070, è stato esteso fino al 18 Aprile 2017 e comprende oggi anche i notebook con GeForce GTX 1060.

Oltre a ciò, MSI ha deciso di prolungare fino alla stessa data anche l’offerta esclusiva di un "Ghost Recon: Wildlands Season Pass", che dà accesso a due importanti espansioni del titolo, per chi sceglie un notebook MSI con GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 o 1070 o 1060. Per beneficiare di quest'ulteriore imperdibile vantaggio, è necessario registrare sul sito MSI il notebook acquistato e ricevere così gratuitamente il codice del season pass. Quest’interessante doppia offerta riguarda oltre una trentina di modelli di notebook MSI, equipaggiati sia con CPU Intel Skylake che Kabylake, e appartenenti sia alla serie GT, che identifica i notebook dalle prestazioni top, sia i laptop leggeri, sottili ma estremanente performanti della serie GS, sia la serie GE, che comprende diverse proposte caratterizzate da un eccellente rapporto qualità/prezzo e in grado di assicurare eccellenti esperienze di gioco con i titoli di ultima generazione, ed ancora i notebook della serie GP, che si distinguono per essere alla portata anche dei budget più contenuti. I prezzi al pubblico dei laptop MSI inclusi nella promozione partono da Euro 1.349 IVA inclusa.