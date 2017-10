Pixel 2: già sold out alcune versioni, disponibilità bassa o richiesta alta?

I nuovisembrano aver fatto colpo sugli utenti. Ciò è confermato anche dalla scarsa disponibilità dei prodotti sul Play Store, con tempi di attesa che partono da 2-3 settimane per arrivare a 6-7 settimane.

Di seguito sono le stime di consegna, riportate dai ragazzi di The Verge.

Pixel 2:

Nero 64 GB: Disponibile.

Nero 128GB: Disponibile.

Bianco 64GB: 5-6 settimane.

Bianco 128GB: 2-3 settimane

Blu 64GB: 6-7 settimane

Pixel 2 XL:



Nero 64 GB: 2-3 settimane

Nero 128GB: 2-3 settimane

Bianco 64GB: esaurito, lista d'attesa

Bianco 128 GB: esaurito, lista d’attesa

La situazione sembra essere più tranquilla per il modello piccolo, mentre per quello grande, soprattutto per la colorazione bianca, bisognerà aspettare un pò.

Non sappiamo se il tutto sia da imputare alla domanda elevata, oppure ad una scarsa disponibilità da parte del produttore. La cosa certa, però, è che coloro che desiderano mettere le mani sui nuovi top di gamma di Google saranno costretti ad aspettare un pò.

Vi ricordiamo che il Pixel 2 XL arriverà anche in Italia, già nel corso dell’anno.