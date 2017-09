Pixel 2 e Pixel 2 XL: trapelano online le specifiche tecniche (quasi) complete

Quando manca ormai una settimana all’evento del 4 Ottobre di, nel corso del quale la compagnia di Mountain View con ogni probabilità presenterà la prossima generazione di, composta dal, sono trapelate online le schede tecniche quasi complete dei dispositivi.

Secondo quanto riportato, il Pixel 2 XL avrà uno schermo QHD curvo con rapporto schermo-corpo dell’80-85%. All’interno, invece, sarà presente il chipset Snapdragon 835 di Qualcomm, lo stesso presente in alcune versioni del Galaxy Note 8 e dell’HTC U11.

Il Pixel 2 XL sarà disponibile nei negozi in due tagli di memoria, da 64 e 128 gigabyte, due altoparlanti, ma nessuna porta le cuffie.

La stessa fonte riferisce che il dispositivo avrà anche una fotocamera posteriore a lente singola con stabilizzazione dell’immagine, mentre non sono chiare le caratteristiche della fotocamera frontale per i selfie.

E’ anche interessante notare che il Pixel 2 XL supporterà le e-SIM che, però, ancora non sono attive in Europa. Sempre la versione grande del dispositivo, avrà un lettore per le impronte digitali e sarà certificato IP67, che lo renderà resistente ad acqua e polvere. Altri rumor sostengono che lo schermo sarà Gorilla Glass 5 ed avrà una batteria da 3520 mAh.

Il Pixel 2 “standard”, invece, dovrebbe essere abbastanza simile, ma con lo schermo 1080p anziché QHD, display piatto e con batteria da 2700 mAh.

L’acquisto di questi smartphone, secondo quanto riferito, darà diritto ad un piano di archiviazione illimitato per Google Cloud fino al 2023.