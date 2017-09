Pixel 2: prime indiscrezioni sulla scheda tecnica e sul design

A circa un mese di distanza dalla presentazione ufficiale della nuova generazione dida parte di, sul web iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla scheda tecnica del dispositivo, o per meglio dire sui dispositivi, dal momento che il gigante dei motori di ricerca dovrebbe presentare il

Secondo quanto affermato da 9to5Google, che ha avuto modo di mettere le mani su alcuni render, il cellulare più piccolo sarà argento scuro nella parte posteriore e grigio chiaro in quella anteriore.

Per quanto riguarda le specifiche, il rapporto sostiene che il Pixel 2 ha ottenuto la certificazione IP68, il che vuol dire che sarà resistente ad acqua e polvere. La fotocamera posteriore dovrebbe essere caratterizzata dalla stabilizzazione dell’immagine elettronica, e non dalla stabilizzazione ottica, in quanto Google sarebbe interessata a fornire un dispositivo in grado di scattare fotografie notevoli anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il Pixel 2 inoltre non dovrebbe includere alcun jack per le cuffie, che saranno collegate attraverso l’ingresso USB-C da 3,5 mm. Nei negozi arriveranno due varianti: una da 64 gigabyte ed un’altra da 128 gigabyte. A parte il display, i due smartphone saranno praticamente identici.