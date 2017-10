Pixel 2 XL in Italia il 26 ottobre: 50 euro di sconto per gli ordini annullati

vuole porre rimedio alla figuraccia rimediata qualche giorno fa, quando aveva creato un bel po' di confusione agli utenti rendendo acquistabilein Italia e dichiarando che sarebbe stato spedito e consegnato già questa settimana.

Google ha poi annullato tutti gli ordini effettuati dall'Italia, anche se con un po' di ritardo. Ecco, allora, che la società californiana si è scusata con i suoi clienti ed ha annunciato loro tramite e-mail che se vorranno acquistare Pixel 2 XL potranno farlo con 50 euro di sconto, grazie all'apposito codice promozionale. Questo è ovviamente utilizzabile solamente da coloro che si erano visti annullare l'ordine dopo averlo effettuato nell'ormai famosa notte del 12 ottobre. Oltre a questo, però, nella suddetta e-mail Google ha anche svelato la data di lancio dello smartphone in questione in Italia: 26 ottobre. La società californiana parla di vendita tramite Google Store, quindi si tratta proprio della commercializzazione, non di preordini.

Insomma, alla fine tutto sembra essere andato per il meglio e alcuni utenti potranno acquistare lo smartphone a 939 euro anziché 989 euro. Speriamo non avvengano altri "colpi di scena".