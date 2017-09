Plantronics presenta le nuove cuffie Backbeat Fit per l'allenamento

Plantronics annuncia oggi l’espansione del proprio portfolio di prodotti dedicati all’attività sportiva, con la linea BackBeat FIT, una gamma di cuffie wireless sportive in grado di adattarsi allo stile di vita di ogni utente.

La gamma di prodotti include la serie BackBeat FIT 300 e la serie BackBeat FIT 500, oltre alla BackBeat FIT Training Edition e la BackBeat FIT Boost Edition, entrambe create in partnership con PEAR Personal Coach App.

“I prodotti Backbeat FIT offrono diversi stili e funzionalità dedicate agli sportivi”, afferma Greg Miller, Director of Portfolio Business Management di Plantronics. “Le cuffie BackBeat FIT assicurano stabilità, confort e sono resistenti all’acqua, per questo sono adatte a qualsiasi tipo di attività sportiva – sia per coloro che ricercano cuffie adatte ad un’attività sportiva specifica compatibili con app di allenamento, sia per chi semplicemente desidera un prodotto da poter indossare tutto il giorno, comodo e alla moda.”

La linea BackBeat FIT offre le funzionalità premium che distinguono tutte le cuffie Plantronics, tra cui stabilità, comfort e resistenza. Grazie alla qualità e alle prestazioni audio Plantronics, questa gamma di prodotti è ideale per qualsiasi attività fitness, dagli esercizi a corpo libero e gli allenamenti di yoga, fino a programmi più avanzati per i maratoneti. La fascia di prezzo accessibile, oltre alla disponibilità di diversi colori e stili soddisfano ogni tipo di atleta, a qualunque livello di allenamento.

Grazie alla nuova partnership con PEAR Personal Coach App, gli utenti ora possono godere di un allenamento sportivo di un livello superiore, che unisce la massima libertà, resa possibile dalla connettività wireless, e una notevole stabilità, attraverso un servizio interattivo di coaching on-demand incluso nella BackBeat FIT Training Edition e nella BackBeat FIT Boost Edition. Secondo la Federazione Nazionale di Personal Trainer, un personal trainer professionista può costare più di 40-50 euro l'ora, questo rende PEAR Personal Coaching App un elemento aggiuntivo ideale per le BackBeat FIT di Plantronics, che ti aiuta a completare l’allenamento nel modo migliore, senza costi troppo elevati. Sotto la guida di allenatori prestigiosi, come Andrew Kastor, preparatore olimpico, sua moglie Deena Kastor, maratoneta olimpionica e detentrice del record mondiale e l'autore e triatleta Matt Dixon, gli utenti avranno accesso illimitato a 12 allenamenti e sei mesi di accesso a tutta la libreria di allenamento PEAR che include programmi personalizzati per raggiungere i migliori risultati durante l’allenamento.

La gamma BackBeat FIT

BackBeat FIT 300 è una serie di cuffie Bluetooth dal design più leggero al mondo, progettate per adattarsi con facilità al fitness e alla vita di tutti i giorni. Gli auricolari wireless BackBeat FIT 300 hanno un design ultra-leggero, portatile e a prova di sudore, sono stabili e eliminano i rumori indesiderati. Con un cavo di alimentazione a basso attrito, sei ore di durata della batteria e un design studiato appositamente per adattarsi all’orecchio BackBeat FIT 300 è un prodotto perfetto per le attività sportive e quotidiane, garantendo un'esperienza di ascolto immersiva.

BackBeat FIT 500, create per coloro che amano tenersi in forma e hanno intenzione di approcciare il mondo delle cuffie wireless on-ear, offre un’esperienza immersiva prima, durante e dopo l’allenamento. Sono dotate di una batteria dalla durata superiore a 18 ore, resistenti dal sudore e con auricolari memory foam che eliminano il rumore e aiutano gli utenti a concentrarsi sul suono.

BackBeat FIT Training Edition e la BackBeat FIT Boost Edition, create sul modello BackBeat FIT wireless waterproof, includono due nuove estensioni per aiutare gli utenti nell’allenamento. La Training Edition include l’accesso illimitato a 12 workout personalizzati PEAR Personal Coaching App e sei mesi di PEAR+. La Boost Edition include tutto ciò che è presente nella Training Edition e un carica batteria IPX5-rated resistente all’acqua che offre sino a 10 ore in più di autonomia per ascoltare musica, in tessuto a rete che asciuga rapidamente. Un indicatore della batteria sensibile al tocco mostra lo stato delle cuffie e della batteria di riserva. Entrambe le versioni hanno un design che si adatta alla forma dell’orecchio e che consente agli utenti di mantenere la concentrazione anche durante un allenamento all’aria aperta.

BackBeat FIT 300 sarà disponibile verso la fine di Ottobre in quattro colori – black/grey, dark blue/blue, grey/lime green e grey/coral – presso rivenditori selezionati al prezzo di 99,99€

BackBeat FIT 500 sarà disponibile a partire da Novembre presso rivenditori selezionati in due varianti di colore – teal e black – al prezzo di 99,99€

BackBeat FIT Boost Edition sarà disponibile a partire da Novembre presso rivenditori selezionati in due varianti di colore – black core e power blue – al prezzo di 159,99€

BackBeat FIT Training Edition sarà disponibile nel 2018, in black core e power blue – al prezzo di 129,99€