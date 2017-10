Play Store: aggiunto il pulsante "prova adesso" per le Instant App

sta aggiungendo un nuovo pulsante "" alle Instant App presenti sul Play Store. Ora è possibile provare le app in modo istantaneo e senza dover installare nulla.

Le “Instant App” sono state annunciate l'anno scorso ma solo ora stanno iniziando a muovere i primi passi. Google ha deciso di aggiungere un nuovo pulsante sul Play Store per dare maggiore risalto a questa funzionalità. Sulle app che hanno attiva la nuova funzione è disponibile ora un nuovo pulsante "Prova ora", che consente all’utente di avviare l’applicazione come Instant App, utilizzandola in modo istantaneo e senza doverla installare sul proprio dispositivo. In questo modo l’utente potrà beneficiare di un’anteprima del servizio, proprio come se stesse utilizzando l’app completa solo che,terminato l'utilizzo, il dispositivo non presenterà nessuna traccia dell'applicazione appena usata.

Google ha realizzato una piccola raccolta di app che già consentono di provare la nuova funzionalità, sono solo sei ma la speranza è che nei prossimi mesi sempre più sviluppatori decidano di supportare la nuova funzionalità.