Play Store: arriva l'app gratuita della settimana

Importante novità in arrivo per gli utenti, sulla falsariga di quanto fatto da, ha annunciato il lancio dell’App Gratuita della Settimana, una nuova sezione delin cui il gigante del web pubblicherà, a cadenza settimana, un’applicazione o un gioco che gli utenti potranno scaricare gratuitamente.

La modifica è ancora in fase di roll out a livello globale e, almeno da quanto segnalato dagli utenti, almeno al momento sembra essere disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, ma gli altri mercati dovrebbero seguire a ruota.

Il primo contenuto scelto è il card grame Card Wars, che può essere scaricato gratis e senza alcun costo aggiuntivo, ovviamente ad esclusione degli acquisti in-app che ovviamente non saranno inclusi nella promozione.

Apple già da tempo offre un’app o un gioco gratuito a settimana, tra quelli presenti nell’App Store, e la decisione di Google di fare lo stesso rappresenta senza dubbio una mossa intelligente per gli utenti.