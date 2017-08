Plustek annuncia il nuovo workgroup scanner SmartOffice PL4080

: Plustek, Azienda leader a livello mondiale nell'ambito delle soluzioni di imaging e per la videosorveglianza, annuncia SmartOffice PL4080, un nuovo Workgroup Scanner, ideale per il formato A4, con alimentatore ADF da 50 fogli e piano di lettura.

Versatile, rapido e particolarmente semplice da utilizzare, il nuovo nato di casa Plustek è ideale per le operazioni di front office di PMI, ospedali e case di cura, studi legali, enti di formazione di ogni ordine e grado, centri servizi e, più in generale, per tutte quelle realtà che hanno necessità di digitalizzare documenti. quali scontrini, fatture, contratti e moduli continui fino a una lunghezza massima di 127 cm (50").

Grazie alla presenza di una serie di pratici pulsanti programmabili, che offrono la possibilità di effettuare il salvataggio dei documenti in determinate cartelle in formati quali JPEG, TIFF, PDF e searchable PDF, il nuovo SmartOffice consente di automatizzare le scansioni ripetitive a tutto vantaggio della produttività e della semplicità di utilizzo.

La presenza di un alimentatore ADF da 50 pagine, inoltre, permette la gestione delle scansioni in batch che, una volta avviate, non necessitano più alcun intervento da parte dell'operatore, che potrà dedicare il proprio tempo ad altre attività mentre le operazioni di digitalizzazione sono in corso.

Un ulteriore grande vantaggio offerto da SmartOffice PL4080 è poi la presenza del piano di scansione, che consente la digitalizzazione manuale di documenti di qualsiasi tipo e formato. Un appunto scritto a mano sopra di un foglio di carta dalla forma irregolare, una card, o un qualsiasi altro documento, infatti, possono essere scansionati con la massima semplicità, consentendo alle organizzazioni di eliminare gli archivi cartacei una volta per tutte.

Progettato e costruito per offrire le massime performance (40PPM o 80IMP a 200 dpi), SmartOffice è in grado di effettuare scansioni fino alla risoluzione di 600 dpi e non necessita di tempi di pre-riscaldamento, a tutto vantaggio anche della riduzione dei consumi energetici.

Principali caratteristiche tecniche SmartOffice PL4080:

Possibilità di salvare le scansioni in formato searchable PDF

Alimentatore ADF da 50 pagine

Velocità di scansione 40 pagine al minuto o 80 immagini al minuto

Possibilità di scansione di documenti con lunghezza fino a 50" (127 cm)

Fino a 3.000 pagine al giorno

Funzionalità di image processing integrate

Certificato Energy Star

Il nuovo SmartOffice PL4080 sarà disponibile in Italia con un prezzo al pubblico di 539,00 Euro IVA inclusa.