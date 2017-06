Plustek firma eScan A250, un innovativo scanner stand alone con touch screen

: Plustek presenta eScan A250, un nuovo network scanner standalone, che può essere interamente gestito tramite il suo ampio touch screen da 7", che fa dell'indipendenza il suo punto forte.

La nuova proposta firmata Plustek, infatti, non ha bisogno di alcun computer per operare e tutte le operazioni possono essere gestite attraverso la sua funzionale ed efficiente interfaccia grafica. Completo di connettività Wi-Fi ed Ethernet integrata, eScan A250, digitalizza un'ampia varietà di documenti che possono essere inviati poi ai più noti servizi cloud (es. Box.com, Dropbox.com, Evernote e Google Drive), via email, verso dispositivi USB, resi disponibili tramite FTP o inviati direttamente a smartphone e tablet.

Il nuovo eScan A250, è ideale, inoltre, per operare con tutti gli applicativi che sfruttano le cartelle condivise. Grazie al pieno supporto del protocollo Microsoft SMB, infatti, i documenti digitalizzati possono essere memorizzati in particolari cartelle, da cui potranno essere automaticamente immessi nei flussi di lavoro, processati e messi poi a disposizione di determinati utenti o gruppi. Grazie alla possibilità di creare specifici "job button" direttamente da touch screen, le scansioni potranno essere inviate in automatico verso specifiche cartelle, semplificando e velocizzando le operazioni di digitalizzazione ripetitive.

eScan A250, mette poi a disposizione una serie di moduli e connettori per le più diffuse soluzioni nell'ambito della gestione documentale, come ad esempio Microsoft SharePoint, OneDrive, Outlook.com, FileDirector, InfoRouter, FileBound e altri su specifica richiesta. Tutti i moduli e i connettori sono in grado di semplificare e velocizzare l'integrazione di eScan A250, all'interno dei processi, dalla gestione delle credenziali, alla scansione dei documenti, il tutto senza la necessità di passare dai PC.

Gli utenti dovranno preoccuparsi esclusivamente di digitalizzare il documento, immettere la propria login e la password e selezionare la cartella in cui dovrà essere salvato. I documenti successivi potranno poi essere inviati verso la medesima o altre destinazioni, che potranno essere memorizzate in modo semplice e immediato per il futuro.

“Siamo davvero orgogliosi di aver reso disponibile uno scanner innovativo come l'eScan A250,, che in grado di portare i documenti cartacei all'interno delle soluzioni per la gestione documentale in modo rapido e diretto.", ha dichiarato Book Hsu, Product Manager di Plustek. “Sono certo che con questa nuova soluzione i nostri partner avranno la possibilità di aumentare le loro opportunità di business, creare valore e approcciare con grande soddisfazioni nuove tipologie di clienti."