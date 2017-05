Poco capaci a a fare foto con il vostro iPhone? Apple vi svela qualche trucco

Avete sempre sognato di diventareprovetti ma ogni volta che prendete l'iPhone in mano vi vengono solosfocati e orribili?ci tiene al fatto che voi possiate usare l'ottimadel suoal meglio, ed ha rilasciato una serie diper mostrarvi come fare.

Non si tratta di un noioso tutorial sulle funzioni base della fotocamera degli iPhone 7 e 7 plus, anzi, la serie di video si focalizza su alcuni funzioni "nascoste" piuttosto interessanti (come scatti in sequenza ed effetti), ponendo esempi concreti di situazioni che vorreste fotografare e quindi spiegando cosa fare per ottenere gli scatti migliori.

L'idea promossa da Apple con questi video è semplice: per la vita di tutti i giorni (e non solo) non vi serve un costoso apparecchio da migliaia di euro, vi basta il vostro iPhone 7 che di per se può fare un sacco di cose che ancora non sapevate.

In apertura potete guardare il primo episodio della serie di tutorial.