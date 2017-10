Pornhub: 10 anni di attività, ecco le statistiche della famosa piattaforma

Pornhub compie dieci anni. La famosa piattaforma d’intrattenimento per adulti, in occasione di questo importante anniversario, ha rivelato delle interessanti statistiche , attraverso l’infografica disponibile come sempre in calce.

I numeri, come al solito, sono snocciolati con lo stile ironico ed irriverente dei gestori, ma è altrettanto interessante notare come sia cambiata la base di utenti. Nel 2008, infatti, le visioni erano generate per il 99% da PC e l’1% da dispositivi mobili. E’ il 2014 l’anno della svolta, con il sorpasso (56%) dei Devices mobile ai danni dei computer (46%). Attualmente, solo il 25% degli utenti guardano i filmati da computer, ed il 75% da smartphone. A livello di piattaforme touch, il 53% delle visualizzazioni è provengono da Android, mentre il 47% da dispositivi Apple.

Veniamo quindi ai dati riguardanti i contenuti: sono stati pubblicati 10.059.213 video, per un totale di 684.352 gigabyte e 1.515.627 ore d’intrattenimento per adulti, pari a 173 anni.

Per rendere l’idea della portata di tali numeri, Pornhub afferma che per guardarli tutti, gli utenti avrebbero dovuto cominciare il 24 Maggio 1844, il giorno in cui è stato inviato il primo messaggio col telegrafo.