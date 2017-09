Porsche 911 GT2 RS, tutte le foto della regina delle super car tedesche

700 CV di potenza per una Super Car che mantiene una eleganza che pochissime auto da corsa possono vantare. Con un prezzo annunciato per l'Italia di 293.732€, laè indubbiamente una delle macchine più affascinanti tra quelle presentate a Francoforte. Vediamo assieme tutte le immagini ufficiali di questo diamante su quattro ruote.

Cambio a doppia frizione PDK, impianto di scarico in titanio leggero e prestazioni da urlo grazie ad un peso complessivo di appena 1470 Kg: velocità massima da 340Km/h e da 0 a 100Km/h in 2,8 secondi.

Nell'abitacolo troviamo gli interni in pelle nera, con rifiniture in Alcantara rossa e carbonio. Il cuore tecnologico è il Porsche Communication Management responsabile del sistema audio e di navigazione. Consumi, prestazioni, velocità media, tutti elementi che con una macchina come questa –se non altro anche ai fini di una corretta e frequente manutenzione– non possono passare in secondo piano –ma, anzi, devono essere seguiti meticolosamente– ed ecco quindi che l'app Porsche Track Precision ci viene in aiuto. L'app permette di visualizzare e avere traccia dello storico dei dati di guida direttamente sul proprio smartphone. Il pacchetto Chrono permette di avere un controllo sulle proprie prestazioni in pista ancora più preciso grazie al cronometro montato direttamente sul cruscotto.

Quello della Porsche 911 GT2 RS è un'assetto da super sportiva, con asse posteriore sterzante, prese d'aria e alettone posteriore studiati per garantire massima aerodinamicità. Molte delle rifiniture, come le aperture di ventilazione, il cofano, o i passaruota anteriori sono in materiale sintetico con un rinforzo in fibra di carbonio. Il tetto, invece, è in magnesio.

Non siete soddisfatti? Il pacchetto Weissach permette di far perdere al veicolo ulteriori 30 kg grazie ai componenti in titanio e in materiale sintetico rinforzato in fibra di carbonio. Inoltre Porsche, in collaborazione con Porsche Design, ha concepito il cronografo 911 GT2 RS in esclusiva per i fortunatissimi proprietari di questa super car. Ne trovate una foto assieme a quelle del veicolo in galleria.