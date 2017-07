Porsche Design presente il nuovo Book One

: Con il nuovo, Porsche Design arricchisce il suo portafoglio di prodotti con la categoria sviluppata sotto il nome Computing. Con questa device, il marchio ha puntato al massimo per dar vita ad un 2 in 1 multifunzionale dall’elevata performance, basato sul connubio tra forma e funzionalità.

Lo chassis del Book One è realizzato in alluminio zigrinato con una finitura opaca anodizzata e il marchio Porsche Design è impresso sulla parte superiore del tablet e sul bordo inferiore dello schermo. La cerniera brevettata, progettata interamente da Studio F. A. Porsche, consente non solo di staccare lo schermo dal resto della scocca, ma anche di ruotare il display a 360 gradi. In linea con la tradizionale filosofia di design del Professor Ferdinand Alexander Porsche, sia la cerniera altamente sofisticata che gli ingranaggi in acciaio inossidabile sono ispirati alla trasmissione delle auto sportive. Questo approccio, che unisce un’ingegneria di alto livello a un design moderno, consente a Porsche Design di implementare le tecnologie più innovative.

La versatilità e facilità di utilizzo sono ulteriormente garantite dalle innovative capacità di input del 2 in 1. Sia il display touch, sia il Precision Touchpad per Windows 10 utilizzano interfacce di controllo di alta precisione e sono multi-touch gesture. La tastiera, provvista di tasti retroilluminati e funzione dimmer, permette un’infinita possibilità di utilizzo in setting diversi. Il pennino digitale, sempre progettato da Studio F. A. Porsche per garantire la massima maneggevolezza, è ottimizzato per l’uso con Windows Ink e permette una scrittura fluente con tutti i vantaggi della connessione digitale. Per impedirne la perdita, il pennino si collega magneticamente al lato destro del tablet.

“Porsche Design BOOK ONE incarna il DNA del nostro marchio fin nel minimo dettaglio, e questo primo dispositivo 2-in-1 ha ampliato il nostro portafoglio prodotti con una nuova categoria: Porsche Design Computing. Abbiamo trovato in Microsoft e Intel due ottimi partner che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto di grande importanza strategica”, afferma Jab Becker, CEO di Porsche Design Group. “Siamo entusiasti di collaborare con Porsche Design - un marchio lifestyle premium di fama internazionale - che ha introdotto per la prima volta un 2-in-1 di sapiente progettazione, il Porsche Design BOOK ONE”, spiega Claudia Bonatti - OEM Lead Microsoft Italia. “Il primo PC Windows di Porsche Design coniuga un hardware costruito con precisione e un design funzionale alle features più famose di Windows 10, tra cui Windows Hello e Windows Ink, che, attraverso la penna e il touchscreen, permettono di vivere un’esperienza senza pari”.

Funzionalità versatile

I componenti con elevata performance e una tecnologia all’avanguardia sono la garanzia della funzionalità versatile di questo 2 in 1. Il sistema operativo del dispositivo è Windows 10 Pro, ovvero il più aggiornato e rivoluzionario di Microsoft che guida l’innovazione nel mondo dei PC potenziandone le prestazioni e la sicurezza.

Grazie infatti all’ultimo Creators Update, l’aggiornamento gratuito di Windows 10, chiunque potrà creare, condividere e vivere esperienze 3D supportate da Microsoft Edge - il primo browser a supportare completamente la modalità 3D - e di mixed reality e connettersi più velocemente con i propri contatti.

Elevata performance

Il potente processore Intel Core i7- 7500U di settima generazione, con una frequenza fino a 3,5 GHz, è in grado di massimizzare il suo potenziale grazie ai 16 GB di memoria RAM.

Archiviazione veloce dei dati

Il silenzioso SSD di Intel con 512 GB di capacità, garantisce un’archiviazione veloce dei dati attraverso lo slot PCIe.

Risoluzione eye-popping

Con una risoluzione di 3200 x 1800 pixel, il display da 13.3” QHD+ IPS è stato progettato per stupire, che si tratti di lavorare, navigare in rete o semplicemente guardare uno degli ultimi film.

Connessione agevole

Tra le diverse porte disponibili si annoverano due USB Type-C multifunzionali, due USB 3.0 full-size, e una porta USB 3.1 Type-C che supporta le specifiche Thunderbolt 3 e permette l’uso di più periferiche USB utilizzando un unico cavo; garantisce inoltre uno scambio di dati veloce e senza problemi e consente una trasmissione via cavo delle immagini in conformità allo standard DisplayPort. La connessione di questo 2 in 1 è wireless tramite dual-band WiFi e Bluetooth.

Autenticazione biometrica

La fotocamera da 5 MP con sensore a infrarossi permette un accesso più sicuro e semplice; è perfettamente integrata nella parte frontale del dispositivo e consente l’autenticazione biometrica attraverso il software di riconoscimento facciale Windows Hello.

Il Porsche Design Book One è disponibile in Italia negli store monomarca Porsche Design e nei punti vendita MediaWorld al prezzo consigliato di €. 2.895,00