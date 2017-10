Porsche testa la Mission E utilizzando il Model S e Model X di Tesla

è ufficialmente diventato un benchmark per il settore delle vetture elettriche. A conferma di ciò, arrivano alcune fotografie che ritraggono Porsche alle prese con la Mission E.

Il produttore, infatti, avrebbe cominciato i test sulle strade tedesche, ma la particolarità è data dal fatto che questa sperimentazione sta avvenendo mettendo la vettura su strada e confrontandola con i Model S e Model X della compagnia di Elon Musk.

Un attestato di stima importantissimo per la compagnia della Silicon Valley, ma secondo molti potrebbe anche essere un guanto di sfida, da momento che Porsche attualmente produce alcune delle vetture ibride più importanti del mercato, tra cui la supercar 918 Spyder e la Panamera E-Hybrid (Panamera Turbo S E-Hybrid per la precisione).

Come si può vedere dalla fotografia presente in calce, sembrano essere presenti quattro fari a LED, come visti nel concept, mentre è stata aggiunta una presa d’aria sulla parte inferiore, che rappresenta una novità assoluta rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.

La Porsche in questione raggiungerà i 100 chilometri orari in meno di 3,5 secondi, e sarà in grado di percorrere fino a 300 miglia con una carica completa. Gli utenti in futuro potranno anche sfruttare un sistema di ricarica ad induzione senza fili che caricherà l’80% della batteria in soli 15 minuti.

L’obiettivo della società è di vendere 20.000 unità entro un anno dal lancio, previsto per il 2019.