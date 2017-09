Poste Mobile lancia CreamiWow5GB, a soli 7 Euro. Le condizioni dell'offerta

Altra interessante promozione lanciata da. L’operatore virtuale propone, in promozione fino al 1 Ottobre, la nuova, che a 7 Euro ogni quattro settimane al posto di 12 Euro, offre 5 gigabyte e 500 crediti, da utilizzare per chiamate o SMS.

L’offerta è riservata a tutte le nuove SIM e non è legata ad alcun vincolo di portabilità. La SIM ha un costo di 15 Euro, che sarà completamente incluso come credito.

La spedizione della SIM è gratuita ed il pagamento avviene in contanti alla consegna.

Nelle condizioni dell’offerta, visualizzabili a questo indirizzo, si legge che internet supporta il 4G dove presente e che “per la navigazione internet saranno scalati prima i GB inclusi nell’offerta e, una volta esauriti, i credit ancora disponibili. Ciascun credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1 MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. I credit non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. I credit non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi. In caso di esaurimento dei credit a disposizione si applicano le tariffe extrasoglia di 18 cent/min per le chiamate, 12 cent/SMS per gli SMS e 50,41 cent/MB per la navigazione Internet”.