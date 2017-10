PosteMobile: torna l'iniziativa "Porta i tuoi amici in PosteMobile"

PosteMobile torna a premiare l’amicizia. Da oggi 20 Ottobre, fino al prossimo 28 Ottobre, è nuovamente attiva l’iniziativa “Porta i Tuoi Amici in PosteMobile”, che era già stata lanciata prima dell’estate.

Il funzionamento è lo stesso: chiamando il numero 401212 sarà possibile ottenere tre codici promozionali da regalare ad altrettanti amici, che utilizzandoli potranno cambiare l’operatore effettuando la portabilità o acquistare una SIM nuova di zecca.

La convenienza sarà per entrambi: colui che regalerà il codice, avrà 5 Euro di traffico telefonico in regalo (per un massimo di 15 Euro essendo tre i codici), mentre coloro che verrà presentato (e che quindi dovrà effettuare la portabilità o acquistare una scheda), avrà incluso nel piano la promozione CREAMI 5 GIGA al costo di 10 Euro ogni 4 settimane al posto di 16 Euro.

Il piano prevede 1000 crediti da utilizzare tra chiamate (1 credito = 1 minuto), SMS (1 credito = 1 SMS) e connessione dati (1 credito = 1 megabyte), a cui si aggiungono 5 gigabyte di navigazione internet.

Come sempre, ovviamente i crediti non sono accumulabili ed all’inizio di ogni mese verranno azzerati.