PowerVision avvia i pre-ordini del drone subacqueo PowerRay

annuncia che, il drone subacqueo dotato di caratteristiche evolute e progettato per rivoluzionare la pesca, è disponibile in pre-ordine a livello globale.

Inoltre, PowerVision annuncia la propria collaborazione con ZEISS per la creazione di soluzioni innovative che coniugano le migliori evoluzioni di PowerVision Robot con le competenze ZEISS. PowerRay è il drone definitivo per chiunque voglia esplorare il mondo sottomarino, sia per scopi professionali che ricreativi. Il dispositivo può essere utilizzato per fotografare e filmare sott’acqua o per visualizzare lo stato di avanzamento di un atleta di sport acquei, oltre ad essere il compagno ideale per qualsiasi viaggio di pesca. Il rivoluzionario prodotto sarà disponibile in tre pacchetti; PowerRay Explorer, PowerRay Angler e PowerRay Wizard. Le spedizioni in Europa inizieranno a partire da fine maggio.

Il pacchetto PowerRay Wizard includerà il visore per la realtà virtuale ZEISS VR ONE Plus, che sarà disponibile in esclusiva in bundle con il drone PowerRay. La collaborazione strategica tra PowerVision e ZEISS mira a sviluppare soluzioni innovative che coniugano le migliori evoluzioni di PowerVision Robot con le competenze ZEISS.