Presentation Translator: powerpoint ora parla dieci lingue, arriva il traduttore

Durante ilè stata annunciata una nuova interessante feature di Power Point, chiamata: il tool tradurrà automaticamente le slide di una presentazione, il tutto in tempo reale.

Basterà presentarsi sul palco con il proprio pc il giorno della presentazione e power point farà tutto da solo.

Presentation Translator supporterà 10 lingue, tra cui l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, tedesco, italiano, portoghese, russo e spagnolo. In futuro la lista sarà ovviamente allungata, ma l'inizio non è affatto male. Il tool sfrutta il recentemente annunciato traduttore di Microsoft.

Il servizio mostrerà una traduzione in tempo reale delle slide e potrà anche fornire uno o più link per accedere ad una trascrizione nella lingua desiderata, in maniera da poter coprire più lingue allo stesso tempo.

Il tool attualmente è in restricted beta, a questo link potete richiedere l'early access.