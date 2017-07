Presentato oggi in Italia Moto Z 2 Play, disponibile già a metà luglio

: Comunicato stampa: Nel corso di un grande evento che si è tenuto a Milano il pomeriggio del 5 luglio, Motorola - il brand iconico simbolo della comunicazione mobile, oggi una società del- ha lanciato in Italia l’ultimo nato della famiglia di smartphone Moto Z con Moto Mods, il

Scopri le nuove possibilità offerte da Moto Z 2 Play e Moto Mods. Da quando è stata commercializzata lo scorso anno, questa famiglia di device ha permesso alle persone di fare con un telefono cose che non avrebbero mai immaginato fossero possibili. Dal proiettare su schermi da 70” ovunque ci si trovi fino a trasformare lo smartphone in una fotocamera.

Con uno zoom ottico 10x, la piattaforma Moto Mods rappresenta un'innovazione senza precedenti nel mondo mobile.

Moto Z 2 Play: ancora più sottile, più leggero e più veloce. grazie a un design più sottile e leggero e a più prestazioni avanzate, il nuovo Moto Z Play di seconda generazione offre tutte le funzionalità che ti occorrono dandoti al contempo la possibilità divivere ulteriori esperienze con i Moto Mods.

Combinando perfettamente stile, eleganza e robustezza, Moto Z 2 Play ha un design basato su un guscio unibody che non solo è bello da vedere ma anche decisamente resistente all’usura dovuta all'utilizzo quotidiano. Il display Super AMOLED Full HD da 5,5” restituisce dettagli di estrema nitidezza da qualunque angolo lo si guardi.

La batteria con autonomia di 30 ore e il processore octa-core da 2,2GHz ti permettono di arrivare fino in fondo alla giornata e, persino, di iniziare la successiva. Hai dimenticato di ricaricare il tuo Moto Z 2 Play durante la notte? Nessun problema: bastano solo 15 minuti di ricarica per ottenere fino a otto ore di autonomia.

Moto Z 2 Play, inoltre, offre eccezionali esperienze d’uso, le “Moto Experiences”. La funzione Night Display regola in modo automatico lo schermo con colori più caldi nelle ore notturne riducendo l'emissione di luce blu, che può influire negativamente sul tuo sonno. E con le nuove instant query di Moto Voice, potrai ottenere informazioni utili come gli aggiornamenti del meteo o della tua agenda e lanciare automaticamente un'applicazione senza bisogno di toccare o sbloccare il telefono.

Progettato e realizzato con precisione estrema, questo smartphone è notevole di per sé ma in combinazione con i Moto Mods, si trasforma all’istante esattamente in ciò di cui hai bisogno -quando ne hai bisogno.

Moto Z 2 Play sarà disponibile in Italia entro la metà del mese di luglio, presso le principali catene di elettronica di consumo e i principali operatori di telefonia mobile, nei colori Lunar Grey e Fine Gold, quest’ultimo in esclusiva per l’operatore Wind ad un prezzo al pubblico consigliato, di 499,99 €.