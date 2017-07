Presto sarà possibile visualizzare video YouTube su WhatsApp

A pochi giorni dall’introduzione della funzione che consente di inviare qualsiasi tipo di file,è pronto ad inserire delle nuove caratteristiche per ampliare ulteriormente la gamma di feature da mettere a disposizione ai propri utenti.

Secondo quanto riportato da alcuni siti, nella versione iOS di WhatsApp, gli sviluppatori hanno introdotto una funzione che consente di guardare i video di YouTube direttamente nelle conversazioni.

Ovviamente si tratta di una feature ancora in fase di sviluppo, ma riprende a grandi linee la modalità Picture-in-Picture: dopo aver cliccato sul link, si potranno scorrere le conversazioni continuando a guardare il filmato, che verrà mostrato sulla destra o sinistra in una piccola finestra, come nello screenshot presente in calce. Tale finestra potrà essere trascinata da una parte all’altra, chiusa attraverso uno swipe o ingrandita.

Questo tipo di visualizzazione dei filmati sarà possibile solo nei dispositivi più recenti Apple, a partire dall’iPhone 6.