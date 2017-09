Pretty Little Liars: in arrivo lo spin off "The Perfectionists"

Freeform ha annunciato di aver ordinato il pilota di, lo spin off della serie tv principale. L’annuncio è stato dato da Karey Burke, vice presidente per la programmazione e sviluppo di Freeform.

“Pretty Little Liars è stato un fenomeno culturale che ha abbracciato tutto il mondo, e non ci meravigliamo del fatto che i fan volessero sapere di più. Non vediamo l’ora di continuare la narrazione, svelando altrettanti segreti e bugie come ha fatto Rosewood” ha affermato Burke.

Marlene King si è detta “entusiasta di continuare la mia collaborazione Sara Shepard, Ally, Freeform e Warner Horizon. Non vedo l’ora di presentare questo nuovo mondo, caratterizzato da emozioni e brividi a Beacon Heights, a tutti i nostri fan”.

The Perfectionists è basato sull’omonima serie di libri, scritta da Sara Shepard, che ha anche scritto la serie principale. Resta da capire da chi sarà composto il cast e, soprattutto, quando verrà mandato in onda il primo episodio. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni a riguardo.