Primato per gli Stati di WhatsApp: 175 milioni di utenti attivi al giorno!

ha lanciato da qualche mese le, sulla falsariga di quanto fatto suprima. Nonostante lo scetticismo iniziale, però, il tasso di utilizzo della feature sarebbe superiore anche alle più rosee aspettative.

Come rivelato da Facebook, infatti, gli Stati di WhatsApp sono utilizzati dal 15% degli 1,2 miliardi di utenti che usano l’app di messaggistica istantanea, il che vuol dire che quotidianamente vi sono 175 milioni di utenti attivi.

Un numero assolutamente straordinario, che lo diventa ancora di più se comparato a Snapchat, l’app da cui è ripresa la funzione, in cui sono attivi 200 milioni di utenti al giorno nel suo complesso. E’ chiaro però che un’adozione del genere era ampiamente da mettere in preventivo, dal momento che siamo comunque di fronte all’applicazione per la messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, mentre la controparte Snapchat rappresenta comunque un’app di nicchia, popolare principalmente tra i teenager.