Prime Day 2017 è stata la più grande giornata di shopping di sempre su Amazon

Prime Day 2017 è stata la più grande giornata di shopping a livello globale della storia di, e anche la più grande giornata di shopping di sempre su Amazon.it, con offerte riservate esclusivamente ai clienti

Le promozioni più acquistate in Italia sono state Finish All in One Max 110 Lemon pastiglie per lavastoviglie e Caffè Vergnano 1882.

“I clienti Prime in Italia hanno partecipato a una festa globale con occasioni di shopping imperdibili. Vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti per averci scelto ancora una volta per il loro shopping estivo e per aver reso Prime Day la giornata di vendite più grande di sempre su Amazon.it”, afferma Francois Nuyts, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “L’evento ha offerto migliaia di promozioni incredibili su Amazon, incluse le proposte di venditori terzi. Non vediamo l’ora di proseguire la tradizione del Prime Day anche per il prossimo anno”.

Di seguito, i dati di Prime Day 2017 su Amazon.it:

Oltre a questi, i prodotti più venduti sono stati: Oral-B Pro CrossAction 2000 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Braun Silk-Épil Wet & Dry, Harry Potter Collezione Completa (8 Blu-Ray).

Il prodotto consegnato più velocemente con Prime Now a Milano è stato un Samsung Galaxi S8, recapitato in 16 minuti dall’ordine.

Il prodotto più venduto tra le promozioni di Prime Now è stato Hamburger di Scottona - Chianina IGP.

I clienti Prime hanno acquistato oltre 100.000 prodotti all’interno del negozio PC.

I clienti Prime hanno acquistato oltre 50.000 prodotti nella categoria fai-da-te, per iniziare nuovi progetti.

I cuochi amatoriali hanno acquistato oltre 70.000 utensili e gadget per la cucina.

I clienti Prime più sportivi hanno acquistato quasi 100.000 articoli nella categoria sport.

Durante le prime sei ore di Prime Day, il 10 luglio, sono stati venduti: tanti barbecue da poter grigliare più di 2 tonnellate di hamburger contemporaneamente; tante confezioni di Oreo da poter offrire un biscotto a tutti gli abitanti di Messina. Inoltre, sono stati venduti tanti dvd di Tim Burton da poter riempire tutte le sale cinematografiche italiane.

Durante le prime 12 ore del giorno 11 luglio sono state vendute tante schede SD da poter contenere un foto-ritratto di ciascun residente in Italia, tante Goleador da poter offrire una caramella a tutti gli spettatori del Gran Premio di Monza di Formula 1.

Entro le ore 17:30 dell’11 luglio sono stati venduti tanti estrattori di succo che messi uno sopra l’altro supererebbero l’altezza dell’Empire State Building e abbastanza Capsule del caffè da poterne servire una tazzina a tutti gli spettatori dello Stadio San Siro e dell’Olimpico di Roma nello stesso momento.