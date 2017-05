Primi rumor su iPhone 9: schermi da 5,28 e 6,46 pollici?

Mentre si moltiplicano quotidianamente le notizie ed indiscrezioni sull’ iPhone 8 , che con ogni probabilità sarà lanciato nel corso del prossimo autunno, sul web fanno già capolino i primi rumor sulla generazione di iPhone che la società di Cupertino lancerà il prossimo anno, l’

Secondo un rapporto pubblicato nella giornata di ieri da The Investor, la nona generazione dell’iPhone sarà disponibile in due varianti, con altrettante dimensioni per lo schermo OLED: 5,28 e 6,46 pollici.

I pannelli probabilmente saranno prodotti da Samsung, che si è impegnata ad fornirne 180 milioni di unità. “Le due società di recente hanno firmato un accordo di non divulgazione sulle condizioni del contratto, tra cui anche la parte che riguarda le dimensioni degli schermi” afferma una fonte vicina alle due parti.

Qualora i rumor dovessero trovare conferma, si tratterebbe di una novità di non poco conto rispetto agli attuali. Basti pensare che gli iPhone disponibili ad oggi sui vari Store includono uno schermo da 4,7 e 5,5 pollici.