Project Loon porterà internet a Porto Rico, c'è l'ok dell'FCC!

Dopo le indiscrezioni iniziali, è arrivata la conferma. Con l’approvazione da parte della Federal Communications Commission,è ufficialmente autorizzata a fornire i servizi di comunicazione a Porto Rico attraverso le mongolfiere di Project Loon

La decisione è stata presa a seguito dell’Uragano Maria, che ha dilaniato e distrutto le infrastrutture di comunicazione del paese, come confermato dalla stessa FCC venerdì scorso, in un rapporto in cui ha precisato che l’83% della rete è ancora fuori servizio, ma nonostante ciò le società di comunicazione si stanno operando per installare delle reti wireless.

Alphabet utilizzerà le mongolfiere ad alta quota per fornire i servizi internet, per ripristinare le comunicazioni e favorire le segnalazioni di emergenza. Il tutto in attesa del completo ripristino, che potrebbe non avvenire in tempi brevi.

In soccorso delle popolazioni è arrivato anche Elon Musk: l’amministratore delegato di Tesla si è offerto di rimpiazzare la rete elettrica del paese con dei pannelli solari, ma ovviamente si tratta di un progetto a lungo termine.