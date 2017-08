Prometeo si mostra vicino all'anello fantasma di Saturno

Siamo alledel lungoche dura dal 2004 e che dovrebbe concludersi dopo la sua entrata nell'orbita di Saturno il 15 settembre . Nel frattempo ci sta regalando ancora degliprima del tuffo finale, come quest'ultimo che ritrae il satellite Prometeo.

Prometeo è stato ripreso vicino all'anello F di Saturno dalla struttura fantasma, con i suoi bordi di luce tenue che interagiscono con la luna per via della forza gravitazionale che esercita (la foto è visibile in fondo alla news). La maggior parte della superficie del satellite appare scura perché Cassini si trova dietro a Prometeo e Saturno rispetto al Sole, dritto verso il lato oscuro della luna.



Gli anelli di Saturno sono composti da tanti piccoli oggetti, di grandezza che spazia dal micrometro al metro che orbitano attorno all'equatore del pianeta e sono divisi in fasce separate da fasce intermedie vuote.