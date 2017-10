Putin è favorevole alla regolamentazione delle criptovalute

Il presidente della federazione russa Vladimir Putin si è espresso in modo favorevole alladelle criptovalute per limitare le attività di riciclaggio e frode, davanti ad un meeting focalizzato proprio sulle monete digitali e sulla loro tecnologia.

Secondo Putin già nel 2015 ci sono stati problemi seri riguardo l'uso improprio delle criptovalute (qui un esempio recente): oggi sono già molto popolari e stanno per diventare a tutti gli effetti uno strumento per i pagamenti. Allo stesso tempo non bisogna sottovalutare i rischi legati al loro uso.

Secondo il presidente della federazione russa l'introduzione di nuove regole protegge i consumatori e facilita lo sviluppo delle criptovalute come prodotti finanziari e la Russia potrebbe diventare un esempio internazionale nel tracciare e sviluppare le regole in questione.

"Dovremmo sviluppare un sistema di regolamentazione sulle basi dell'esperienza internazionale per intraprendere relazioni nel mondo delle criptovalute, proteggendo gli interessi dei cittadini, del business e del governo, fornendo garanzie legali verso lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi" sono le parole di Putin.