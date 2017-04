Pyongyang: in programma domani un nuovo test nucleare

Dopo la bomba sganciata nella giornata di ieri dall’amministrazione Trump in Afghanistan, non si è fatta attendere la reazione della Corea del Nord. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, nella giornata di domani, 15 Aprile, l’esercito del paese potrebbe effettuare un nuovo test nucleare.

NBC riferisce che la data non sarebbe casuale, in quanto domani ricorre il 105esimo anniversario dalla nascita del nonno e fondatore della dinastia Kim, Kim II-Sung. Si tratterà del sesto ordigno atomico, ed è molto atteso soprattutto alla luce di quanto accaduto nella giornata di ieri.

Pyongyang non ha confermato il tutto, ma ha comunque fatto sapere che è “vicino un grande evento”. Il vice ministro degli esteri coreano ha affermato che “faremo degli esperimenti atomici ogni volta che il supremo quartier generale lo deciderà”, aggiungendo che se gli USA lo vogliono, “andremo alla guerra”. La tensione, quindi, è alle stelle tra le due nazioni, e mai come in questo caso la guerra sembra essere vicina.