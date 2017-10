Qualcomm: accordo con l'UE per l'acquisto di NXP Semiconductors?

Secondo quanto riportato da Reuters, il produttore di chip americano

Qualcomm, noto per essere il fornitore di chip per gli smartphone Android ed Apple, avrebbe presentato un’offerta alla Commissione Europea lo scorso 5 Ottobre, come mostrato sul sito web dell’organo soprannazionale nella giornata di oggi, che però non svela alcun tipo di dettaglio a riguardo.

L’enforcer della concorrenza dell’UE ha sospeso la decisione lo scorso 17 Agosto per la seconda volta, in attesa dei nuovi dati da parte di Qualcomm sull’affare.

La Commissione nei prossimi giorni potrebbe chiedere il parere ai rivali e clienti, prima di formalizzare l’accordo.

La procedura è stata messa in atto per evitare che la compagnia aumenti i prezzi illegalmente approfittando della propria posizione dominante sul mercato.