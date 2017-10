Qualcomm: la causa con Apple non ha incrinato i rapporti tra le compagnie

La diatriba legale traednon ha incrinato i rapporti tra le due compagnie, nonostante di recente i due colossi siano passati alle maniere forti per colpa di alcuni licenze e brevetti non pagati.

L’amministratore delegato di Qualcomm, Steve Mollenkopf, nel corso di un’intervista rilasciata di recente ha affermato che la sua speranza è che le due società tornino a lavorare insieme, di nuovo, in quanto la battaglia legale è “una discussione che ha ad oggetto il prezzo di alcune tecnologie fondamentali per gli smartphone”.

Le due compagnie hanno dato il via ad una battaglia legale dallo scorso mese di Gennaio, quando Apple ha presentato una denuncia contro Qualcomm chiedendo un risarcimento danni da circa 1 miliardo di Dollari. Immediata è arrivata la risposta di Qualcomm, che ha contro-citato in giudizio la compagnia di Cupertino richiedendo addirittura il divieto di vendita per l’iPhone.

Mollenkopf però ha voluto gettare acqua sul fuoco, ed ha affermato che tra le due società c’è “un rapporto molto forte. A volte capita di aver queste controversie, ma la relazione è più ampia”.

Apple, però, non ha risposto alle dichiarazioni.