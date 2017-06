Qualcomm facilita la creazione di altoparlanti intelligenti

Gli altoparlanti intelligenti sono ormai la categoria di dispositivi più calda del momento, ed è per questo che molte aziende del settore stanno puntando sui suddetti devices allo scopo di aumentare le entrate.

Qualcomm, avendo intravisto le potenzialità del mercato, ha annunciato un programma che mira a facilitare proprio la creazione di questa categoria di dispositivi. Si tratta di una configurazione preimpostata di chip, microfono, tecnologie e sistemi audio, che la aziende potranno acquistare per basare i loro prodotti su di esso.

E’ chiaro che è un progetto rivolto ai piccoli soggetti, in quanto le aziende grandi come Amazon ed Apple costruiscono gli altoparlanti sulle proprie strutture, anche per massimizzare gli introiti.

Qualcomm però ha precisato che l’obiettivo è quello di facilitare i test e collaborare con le società che decideranno di adottarlo.

La piattaforma di Qualcomm include la maggior parte della tecnologia di base necessaria in un altoparlante intelligente (a parte l’altoparlante vero e proprio, chiaramente): ha un sistema di microfoni, una tecnologia che cancella l’eco, connessione WiFi e Bluetooth, e supporta un sistema di sincronizzazione per gli altoparlanti Allplay di Qualcomm. Inoltre, è progettato per supportare altri assistenti vocali, come Alexa.

I primi prodotti basati su questo sistema, secondo Qualcomm, dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno, con il boom previsto per il 2018.