Qualcomm mostra come le novità di iPhone X siano già state viste su Android

Arriva oggi una notizia che, a poche ore dalla presentazione dei nuovi iPhone, accende ancora di più la concorrenza tra Cupertino e il mondo Android.si è schierata in difesa dia poche ore dall'evento più importante dell'anno per

In particolare, Qualcomm ha pubblicato sul suo sito ufficiale una lista in cui vengono indicate le principali "novità" che Apple dovrebbe introdurre con iPhone 8/iPhone X, mettendole a confronto con i dispositivi Android che le hanno "supportate" per primi.

Va detto, però, che Qualcomm non cita mai espressamente Apple nel suo post, ma il riferimento è palese. La notizia ha già diviso il web, tra chi difende la società di Cupertino dicendo che le funzionalità in questione sono sempre state migliorate su iPhone e chi ritiene che Apple abbia solamente copiato.