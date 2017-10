Qualcomm: ufficiale la piattaforma mobile Snapdragon 636

Qualcomm ha annunciato questa mattina la piattaforma mobile, prodotta utilizzando il processo produttivo FinFET 14 nanometri, che garantisce un aumento delle prestazioni del 40% rispetto allo Snapdragon 630.

A bordo è presente la CPU Qualcomm Kryo 260, che secondo il produttore porterà dei “significativi miglioramenti” durante le sessioni di gioco, ma anche in termini di display e di prestazioni complessive del sistema.

La nuova piattaforma è compatibile con gli Snapdragon 630 e 660, il che vuol dire che i produttori potranno implementarla facilmente nella lineup di dispositivi attuali. Le consegne sono previste per il prossimo mese, quindi già dall’inizio dell’anno potremo vedere nei negozi i primi smartphone basati su Snapdragon 636.

A livello di connettività, troviamo il modem Snapdragon X12 4G LTE, in grado di raggiungere una velocità di download di picco di 600 Mbps.

La piattaforma Snapdragon 636 include anche la GPU Adreno 509, che promette un miglioramento delle prestazioni del 10% in termini di gioco e navigazione. I display potranno sfruttare le feature TruPalette ed EcoPix, che fanno parte dell’Adreno Visual Processing Subsystem. L’Assertive Display garantirà una visualizzazione migliore dello schermo in qualsiasi condizione di illuminazione, e supporta anche il FHD+ (2160x1080pixel). La CPU octa-core è in grado di raggiungere una velocità di Clock di 1,8 Ghz, ed il chipset può supportare fino ad 8 gigabyte di RAM. Incluso anche il Quick Charge 4.0.

A livello fotografico, il chip Qualcomm Spectra 160 ISP a 14-bit supporta sensori fino a 24 megapixel, autofocus, colori true-to-life, zero ritardo e zoom fluido. Il codice audio Qualcomm Aqstic supporta l’audio Hi-Fi.

Una soluzione senza dubbio estremamente interessante. Vedremo come la integreranno i vari produttori nei vari smartphone che vedranno la luce nel corso dei prossimi mesi.