Quand'è che gli esseri umani potranno viaggiare al di fuori del sistema solare?

Proxima Centauri è una stella nana rossa, la più vicina al sole, e nel suo sistema c'è un pianeta nella fascia abitabile che potrebbe essere dotato di acqua liquida. Se viene accertato che i brillamenti casuali della stella non sono pericolosi, il sistema Proxima Centauri potrebbe essere la meta di un ipotetico

Ma quanto tempo ci vorrebbe per raggiungere il sistema di Proxima Centauri con le nostre attuali tecnologie? Più o meno 1000 anni, ovvero un millennio per percorrere 4,2 anni luce. Ovviamente se la luce impiega 4,2 anni per arrivare da Proxima Centauri alla terra viaggiando alla velocità di circa 300.000 Km/s, per noi potrebbe essere problematico arrivare lì in tempi brevi. Molti scienziati sono eccitati dalla sola idea di un viaggio del genere, che sta già dando una spinta verso lo sviluppo della tecnologia adatta per accorciarne i tempi. Molti appassionati scommettono che il 2100 possa essere un'ipotetica data per il primo viaggio verso Proxima Centauri.

Ad oggi il primo uomo su Marte è previsto entro il 2030, e tecnologie per velocizzare i viaggi nello spazio sono in sviluppo in diverse parti del mondo. Altri esperti come Marcus Young, ricercatore americano presso l'US Air Force Research Lab, è convinto che attualmente non sia fattibile costruire una nave spaziale che viaggi in un'altro sistema planetario. Nonostante questo, per Young la ricerca deve continuare a ipotizzare nuove possibilità per ovviare al problema.

Tra le varie ipotesi ci sono i razzi a fusione nucleare, che sarebbero alimentati dallo stesso meccanismo che sostiene il sole e navi con vele ad energie solare. La prima opzione è sempre quella di inviare una sonda per effettuare dei test ed in seguito un vero e proprio equipaggio di essere umani. Un'altra sfida consiste nell'ovviare al problema delle particelle cariche che viaggiano nello spazio, dalle quale siamo schermati sulla terra grazie al campo magnetico del pianeta.

Secondo Elon Musk il viaggio in un altro sistema planetario è fattibile in un futuro prossimo, ma l'umanità deve innanzitutto pensare a diventare una civiltà multi-planetaria. Voi invece cosa pensate del viaggio verso Proxima Centauri?