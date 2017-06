Quanto è davvero grande il fenomeno Bitcoin? Questa infografica ve lo spiega

ha messo in prospettiva il volume totale deiin circolazione con altri grandi fenomeni, come il valore di Apple, la ricchezza di alcuni dei più grandi imprenditori del tech ma anche il volume complessivo dei soldi "reali" in circolazione. L'che ne è venuta fuori mette in evidenza un dato interessante.

I bitcoin sono il topic tecnologico del momento, c'è poco da girarci intorno. É da anni che se ne parla e da anni una nutrita schiera di sostenitori segue con passione il fenomeno. Ormai anche la stampa generalista tratta l'argomento spesso e volentieri e si è creato nel tempo un vero e proprio entusiasmo generale. Tuttavia è un mercato ancora in crescita, che proprio in questi gironi ha raggiunto i picchi massimi. Ma quanto è grande davvero il fenomeno? Questa infografica mette in relazione il volume complessivo di bitcoin in circolazione con altre realtà del tech.

Come riportato correttamente nell'infografica pubblicata lo scorso mercoledì da HowMuch.net, attualmente il valore di tutti i bitcoin in circolazione raggiunge 41 miliardi di dollari? Tanto? Poco? Dipende. Per un comune mortale si tratta sicuramente di una cifra interessante e di tutto rispetto. Ma cosa succede quando avviciniamo questo numero a quello che esprime il patrimonio complessivo di Larry Page? O di Bill Gates? E se lo mettiamo in relazione con il valore di Apple? O con il volume complessivo dei soldi tradizionali in circolazione? Potete vedere voi stessi dando un'occhiata all'immagine in calce. I bitcoin sono ancora un fenomeno relativamente piccolo, devono fare parecchia strada per poter seriamente "sostituire le traditional currencies" come molti bitcoin-fanatics suggeriscono.