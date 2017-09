Questa azienda invierà beni e prodotti agli ospedali utilizzando dei droni

Un servizio di consegna di medicinali ed altre risorse come il sangue per le trasfusioni, che utilizza i droni come corrieri. É questa la nuova iniziativa di Matternet, azienda leader del settore e originaria della California.

Per questo progetto l'azienda ha fatto costruire un stazione ad hoc in Svizzera, dove si svolgerà il tutto in via sperimentale. I droni di Matternet consegneranno rifornimenti in pacchi grandi come scatole da scarpe, andando a costituire un mezzo veloce ed efficace che –in alcuni casi– potrebbe fare davvero la differenza tra la vita e la more.

I droni hanno un raggio di circa 12 miglia e possono trasportare pesi fino a 2kg, il che li rende perfetti per le scorte di medicinali particolari –pensate agli antidoti per morsi velenosi di cui una struttura potrebbe essere sprovvista– o buste di sangue e plasma per le trasfusioni. I piccoli veicoli a quattro eliche si muoveranno sfruttando lo stesso spazio aereo impiegato dagli elicotteri di soccorso, in modo da riuscire a portare a termine le consegne in sicurezza e in tempi rapidi.