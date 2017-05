Questa batteria portatile per laptop non vi lascerà mai senza energia

Stanchi di vedere morire il vostro laptop nel momento del bisogno? Per l'ennesima volta Indiegogo ci arriva in soccorso. Una casa produttrice indipendente sta raccogliendo fondi sulla nota piattaforma per un caricabatteria USB-C pensato per i laptop, ben 27000mAh per non rimanere mai senza energia.

lndiegogo dà la possibilità di finanziare diversi progetti ricevendo in cambio il prodotto finale ad un prezzo vantaggioso e in molti casi addirittura alcuni gadget.

Una piattaforma che ha permesso a team indipendenti di sfornare prodotti che difficilmente avrebbero visto la luce altrimenti. Giusto qualche settimana fa vi avevamo raccontato di questa raccolta fondi per un utilissimo traduttore portatile. Ieri invece vi avevamo parlato di questo assurdo telefono a forma di banana.

La batteria si chiama Lifepowr A3 e grazie a cavo USB-C promette di non lasciare mai i vostri laptop a secco di energia. La batteria compatta è fornita di due porte USB-C, tecnologia Thunderbolt 3, Quick Charge 3.0, due porte USB-A che supportano a loro volta Quick Charge 3.0 e una presa AC.

Tutte le porte possono essere usate simultaneamente, e l'A3 può essere ricaricato per oltre il 50% in meno di un'ora, e completamente in meno di tre. LifePowr venderà anche un pannello solare, utile per ricaricare l'A3 quando si è all'aria aperta.

In questo momento è possibile portarsi a casa la batteria con un contributo di 159$. Il modello precedente, l'A2, attualmente non si trova a meno di 239$, che verosimilmente sarà il prezzo finale anche dell'A3 una volta che la produzione sarà avviata.