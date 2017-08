Questa esilarante parodia horror promuove la fotocamera del OnePlus 5

OnePlus torna a puntare tutto sulla qualità fotografica per promuovere il suo OnePlus 5. Questa volta però lo fa con una simpatica parodia a tinte horror di The Texas Chainsaw Massacre. Nel video vediamo, infatti, una coppia di ragazzi intenta a scattarsi foto memorabili assieme ad un... feroce serial killer.

Nel video vediamo uno strano figuro, armato di motosega, avvicinarsi minaccioso ad una ragazza che, in tutta risposta, tira fuori il suo smartphone per riprendere la scena. Ed è proprio in questo momento che salta fuori un altro ragazzo, insanguinato e malconcio, che le chiede a gran voce se sia impazziata.

Ovviamente il problema non è certo il fatto che la ragazza invece di scappare abbia deciso di rimanere imbambolata a fotografare il suo aggressore, ma la scelta dello smartphone. Insomma, le vere foto di qualità si fanno con il OnePlus 5 e non con la concorrenza. Il finale potete immaginarlo ;)

OnePlus con questo spot vuole ricordare al pubblico la nuova modalità ritratto del suo ultimo top di gamma. Un vero e proprio fiore all'occhiello del device grazie alla capacità di scattare dei primi piani mozzafiato.