Questa mini auto-robot pattuglierà le strade di Dubai a caccia di criminali

Entro la fine dell'annoinonderà le sue strade con decine di piccolecompletamente automatiche. Il veicolo è grande come una macchina elettrica per bambini, è completamente automatico ed è programmata per usare le sue camere a 360° per identificare e segnalare criminali e sospetti grazie alla tecnologia di facial recognition.

Il veicolo, si chiama O-R3, ed è progettato dalla startup di Singapore OTSAW Digital. Dubai sarà la prima città al mondo ad impiegare nelle sue strade queste pattuglie robotiche a quattro ruote. Le macchine non sono progettate per sostituire completamente i poliziotti in carne ed ossa, ovviamente, ma solo per occuparsi delle operazioni più semplici. L'O-R3 può ricaricarsi automaticamente ed è equipaggiata con un drone in grado di pedinare i sospetti anche nelle aree a cui la macchina non può accedere.

"Vogliamo aumentare la nostra presenza grazie all'aiuto della tecnologia come quella dietro ai robot", ha dichiarato il Dipartimento di Polizia di Dubai. "Vogliamo che le strade siano sicure e pacifiche, anche senza la forte presenza di pattuglie di polizia".

In precedenza l'amministrazione di Dubai aveva già espresso il desiderio di avere il 25% delle proprie forze di polizia formate da robot. Questo è semplicemente il primo passo in quella direzione.