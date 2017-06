Questa mini exosuite di Harvard ti permette di correre più veloce e lontano

Per l'di Alien c'è ancora da aspettare un pochino, in compenso i ricercatori di Harvard hanno appena progettato il prototipo di unain grado di aumentare velocità e resistenza di chi l'indossa. Si tratta di una soluzione particolarmente leggera, che ha le dimensioni e il look di un normale paio di

L'exosuite è stata creata dal team di ricercatori del Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering. L'Università ha descritto il prodotto come una exosuite morbida, nel senso che non prevede l'impiego di nessuna componente solida o rigida.

Questi pantaloncini sono dotati di componenti che vanno applicati alla parte posteriore delle cosce dell'atleta e agganciati ad una cintura. Dei fili poi sono collegati ad un "actuation unit" esterna.

Il sistema nel suo complesso è in grado di imitare i muscoli estensori che danno forza alla gamba ogni volta che viene piegata per fare un movimento come un passo. Questo riduce il costo metabolico della corsa, riducendo quindi la fatica fisica necessaria per correre velocemente e a lungo.