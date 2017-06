Questa nuova feature di Snapchat è una minaccia per la privacy

All'inizio di questa settimanaha introdotto, opzione che permette di condividere la propria posizione con gli amici su una mappa. Il video di introduzione si concentra sulla possibilità di mostrare dove i propri snap sono stati scattati, quello che non dice è che la feature mostra la posizione ogni volta che aprite l'app.

Nelle intenzioni dunque ogni volta che facciamo uno Snap per la nostra storia pubblica, tutti i nostri amici vedranno dove eravamo. In questo modo, ad esempio, se più amici sono nello stesso evento –come un concerto– abbiamo un modo carino per vedere tutti gli snap scattati in quella occasione.

Quello che l'app non vi dice è che se non state attenti, Snap Map mostrerà a tutti i vostri amici la vostra posizione ogni singola volta che aprirete Snapchat. "La sicurezza della nostra community è estremamente importante per noi e vogliamo essere sicuri che gli "snapchatters", i loro parenti e educatori, abbiano una conoscenza approfondita di come Snap Map funziona", ha detto a The Verge un portavoce della compagnia.

Se una persona vuole disattivare la feature dovrà selezionare la "Ghost mode" nel walkthrough in cui l'app spiega la nuova funzione. Altrimenti è necessario premere la rotellina dei setting una volta aperta la mappa.