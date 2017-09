Questa rana primordiale era in grado di mangiare i dinosauri più piccoli

É l'antenata della Rana Pacman, è vissuta 68 milioni di anni fa, e ora sappiamo pure che era in grado di mangiarsi piccoli dinosauri. Parliamo del Beelzebufo (già dal nome è solo amore), anfibio dalle proporzioni "giganti" con i suoi 40cm di lunghezza ed un peso che poteva arrivare ai 5 Kg. Lo ha rivelato uno studio internazionale.

Un gruppo internazionale di ricerca ha studiato a lungo la rana cornuta argentina, nota anche come Rana Pacman per la sua notevole somiglianza con il protagonista del franchise di Namco. La rana Pacman è ritenuta uno dei parenti più prossimi del Belzeebufo, e per questo motivo il suo attento studio è stato in grado –o almeno così si ritiene– di fornire preziosissime informazioni sulle caratteristiche di questo anfibio preistorico. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Scientific Reports.

Lo studio della rana cornuta argentina (nome scientifico "Ceratophyr"), in particolare, ha permesso di calcolare la possibile forza del morso del Belzeebufo. L'esperimento è stato condotto impiegando un trasduttore di forza creato appositamente utilizzando due piani rivestiti di pelle. Per ottenere la forza è stato semplicemente necessario che la rana mordesse il trasduttore. In calce trovate una foto dell'esperimento.

Ottenuti i dati desiderati, i ricercatori hanno giocato con le proporzioni scalando la forza della Rana Pacman sulla base delle dimensioni stimate del Beelzebufo. Se la rana cornuta argentina in media riesce a sprigionare 30 Newton di potenza con il suo morso, il Beelzebufo era in grado di esercitare una pressione di 2.2000 Newton. L'anfibio argentino, spiegano i ricercatori, è uno dei pochi ad essere in grado di mangiare animali di dimensioni simili alle sue, come altre rane o addirittura serpenti. Una volta catturata la preda con la lingua, grazie alla forza esercitata dal morso, la preda è bella che spacciata.

"Con un morso come questo il Beelzebufo era tranquillamente in grado di mangiare i dinosauri di stazza più piccola, a partire dai cuccioli, che avessero la sfortuna di finire nel suo territorio", ha quindi spiegato il ricercatore dell'Università di Adelaide Marc Jones.