Questa scacchiera sferica promette di rivoluzionare il gioco degli scacchi

Sicuramente non la prima scacchiera magnetica che si vede in giro, ma forse una delle più belle mai create grazie al suo design sferico e completamente in legno. Ah e la potete costruire pure voi seguendo le stesse istruzioni del ragazzo che l'ha progettata.

Lo studente di design dietro a questa scacchiera sferica si chiama Ben Myers ed ha caricato il processo di costruzione su Instructables. La scacchiera è stata fatta in legno di noce, acero e Jatoba, con cui ha creato otto anelli ottagonali che, una volta smussati e incollati hanno dato forma alla sfera. Ogni casella ha un magnete incastonato nel retro.

I magneti permettono ai giocatori di spostare i pezzi attorno a tutto il globo, anche a testa in giù. "Pensavo che con questa scacchiera le torri, in assenza di limiti verticali, sarebbero state i pezzi più forti. Mi sbagliavo, in assenza di quelli orizzontali ad essere particolarmente letali sono gli alfieri", ha raccontato il ragazzo. La scacchiera aggiunge un ulteriore grado di difficoltà visto che i giocatori non potendo vedere contemporaneamente tutti i loro pezzi, devono quindi pianificare con maggiore attenzione ogni loro mossa.

In video potete vedere la scacchiera sferica in tutta la sua bellezza.